Mai così tanti nuovi casi: in un giorno oltre 2.300. Lopalco: «In troppi in giro»

Il mese di aprile inizia con un nuovo primato di nuovi casi positivi in Puglia: superati i 2.300 positivi in un giorno, e al tempo stesso resta ancora alto il dato sui decessi. Una situazione, questa, che induce l'assessore regionale alla Salute Pier Luigi Lopalco a richiamare tutti ad una maggiore responsabilità nei comportamenti, soprattutto alla vigilia delle festività pasquali.

IL RECORD DI IERI

Ieri - su 13.293 tamponi - i nuovi casi sono stati 2.369, mai fino ad ora era stato raggiunto un numero così alto. Dei nuovi casi, quasi un terzo riguarda la provincia di Bari (con 860), ma stavolta è davvero molto alta anche la quota della provincia di Foggia, pari a 562. Resta sui suoi livelli degli ultimi giorni - con un trend decisamente drammatico - la provincia di Taranto, che fa segnare altri 374. Anche il Salento raggiunge vette sempre più preoccupanti: 291 nuovi positivi, mentre sono 150 nella provincia di Brindisi e 131 nella Bat. A questi si aggiungono cinque casi di residenti fuori regione, mentre quattro casi dalla provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Non si abbassa la curva dei decessi, tutt'altro. Anche ieri ci sono stati infatti 36 decessi: oltre la metà (19) nella provincia di Bari, ben sei nella provincia di Brindisi, 5 nella provincia di Taranto, uno in più rispetto a Foggia. Una vittima a testa per le province di Lecce e della Bat. Dall'inizio dell'emergenza il numero totale delle vittime è di 4.848.

Altri 1.158 guariti, mentre il numero dei ricoverati è di 2.115, e anche qui si tratta di un dato in crescita, visto che 24 ore prima i contagiati che necessitano delle cure ospedaliere erano 2.100.

BALZO DEI POSITIVI



È decisamente in aumento anche il numero degli attuali positivi, passato in un solo giorno da 46.857 a 48.032. Insomma, l'ennesimo bollettino di guerra, che in appendice fa registrare anche un commento dell'assessore Lopalco. «La circolazione del virus in Puglia rimane alta e la pressione sul sistema sanitario è elevatissima».

LOPALCO: RISPETTARE LE MISURE

Da qui il richiamo al rispetto delle misure di contenimento, e non è un caso che l'appello dell'assessore regionale arrivi proprio alla vigilia del weekend pasquale. Nonostante la zona rossa rafforzata e l'entrata in vigore di norme rigide in tutta Italia da domani a lunedì, c'è infatti il timore che eventuali violazioni delle regole possano generare ulteriori focolai. D'altra parte già quel che si vede nelle strade in questi giorni non fa che legittimare questa preoccupazione. «È importante rispettare le misure di sicurezza e prevenzione», ha detto Lopalco. «Nonostante le norme limitino al minimo le possibilità di spostamento, è visibile a tutti che in giro c'è ancora troppa gente, in ogni luogo. Questo apre autostrade al virus, che vive di contatti. Le prossime festività pasquali saranno un altro tornante della pandemia. Si dovrà evitare di muoversi da casa, per non peggiorare la situazione. Evitiamo di affollare i luoghi pubblici, facciamo la spesa in orari non di punta, proteggiamo le persone non ancora immunizzate e evitiamo di farci gli auguri di Pasqua di persona. Una visita di cortesia per scambiarsi gli auguri può essere il preludio di una tragedia. Il virus cammina su chi si incontra, si saluta o si abbraccia e si propaga ad altissima velocità», conclude Lopalco.

EMILIANO: RIDURRE I CONTROLLI È SCELTA POLITICA



Sul tema è intervenuto anche il governatore Michele Emiliano, secondo cui non si capisce per quale ragione il ministero abbia ridotto i controlli rispetto, per esempio, al lockdown di un anno fa. «Purtroppo il Ministero dell'Interno non riesce a controllare questi flussi, le regioni non hanno potere di ordine pubblico, non hanno forze di polizia, i sindaci hanno qualche vigile urbano ma poca roba», ha detto Emiliano. «Evidentemente c'è una scelta politica di mollare un po', questa è una mia interpretazione, perché c'è una tale tensione sociale che evidentemente hanno timore che stringere troppo i controlli dentro l'autogestione da parte dei cittadini potrebbe determinare particolari esplosioni». «Emiliano ha infine aggiunto che «la variante inglese in Puglia è presente nel 90% dei casi e ha una un tempo così rapido di incubazione che il tracciamento è saltato completamente, non serve più a niente».

