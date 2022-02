Il covid provoca 18 morti ma scende la curva dei contagi: 4.944 e tasso di positività all'11,94%. Omicron 2: in totale 8 casi in Puglia

Scende la curva dei contagi ma resta alto il numero dei decessi. Da oltre 9mila di ieri il numero dei nuovi contagi da covid scende a 4.944 su 41.383 test giornalieri per un tasso di positività dell'11,94% (ieri al 16,4%). Altri 18 morti però si sono registrati in sole 24 ore.

I contagi provincia per provincia

Provincia di Bari: 1.374

Provincia di Bat: 330

Provincia di Brindisi: 456

Provincia di Foggia: 852

Provincia di Lecce: 1.278

Provincia di Taranto: 587

Residenti fuori regione: 28

Provincia in definizione: 39



Intanto salgono a 102.430 le persone attualmente positive, di queste 747 le persone ricoverate in area non critica e 67 i pazienti in terapia intensiva.

L'occupazione dei posti letto

Scende in tutti i reparti ospedalieri pugliesi l'occupazione dei posti letto: secondo il monitoraggio Agenas, ad oggi nelle Terapia intensive il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid è passato dal 14 al 13%, mentre nell'area non critica, cioè i reparti di Malattie infettive e pneumologia, è sceso dal 26 al 25%.

In Puglia salgono a 8 i casi di Omicron 2

Salgono complessivamente a 8 i casi in Puglia i casi di contagiati da Omicron 2. Si è conclusa la «flash survey» per verificare la circolazione delle varianti di preoccupazione (VOC) nel territorio regionale che, oltre ai primi due casi riscontrati il 31 gennaio, uno a Bari e uno a Brindisi, ne ha accertati altri 6 nella sola provincia di Bari tra il 25 e il 31 gennaio.

«Questi primi dati preliminari - spiega la professoressa Maria Chironna, virologa dell'Università di Bari e responsabile del Laboratorio Covid del Policlinico di Bari - indicano come la variante BA.2 stia probabilmente già circolando in tutto in territorio regionale. Caratterizzata da ulteriori mutazioni nella spike rispetto alla BA.1, risulta essere ancora più contagiosa con un tempo di raddoppio stimato di circa 8 giorni».

«Ad ora - aggiunge Chironna - la sua circolazione non desta particolare preoccupazione, ma nelle prossime settimane ulteriori attività di monitoraggio consentiranno di tracciare meglio la traiettoria dell'epidemia di SarsCoV2 anche alla luce della co-circolazione di questi due sottolignaggi di Omicron».