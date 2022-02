Puglia, il covid provoca altri 18 morti in un giorno. Ma scende la curva dei contagi: 4.944, tasso di positività all'11,94%

Scende la curva dei contagi ma resta alto il numero dei decessi. Da oltre 9mila di ieri il numero dei nuovi contagi da covid scende a 4.944 su 41.383 test giornalieri per un tasso di positività dell'11,94% (ieri al 16,4%). Altri 18 morti però si sono registrati in sole 24 ore.

I contagi provincia per provincia

Provincia di Bari: 1.374

Provincia di Bat: 330

Provincia di Brindisi: 456

Provincia di Foggia: 852

Provincia di Lecce: 1.278

Provincia di Taranto: 587

Residenti fuori regione: 28

Provincia in definizione: 39



Intanto salgono a 102.430 le persone attualmente positive, di queste 747 le persone ricoverate in area non critica e 67 i pazienti in terapia intensiva.

L'occupazione dei posti letto

Scende in tutti i reparti ospedalieri pugliesi l'occupazione dei posti letto: secondo il monitoraggio Agenas, ad oggi nelle Terapia intensive il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid è passato dal 14 al 13%, mentre nell'area non critica, cioè i reparti di Malattie infettive e pneumologia, è sceso dal 26 al 25%.