Puglia, bollettino regionale: altri 7.683 casi Covid, un terzo del totale a Bari. Ci sono 12 morti

La Puglia registra 7.683 nuovi casi da Covid su 41.514 test giornalieri (tasso di positività del 18,5%, ieri era stato del 22,1%) e purtroppo altre 12 persone decedute. Questi i numeri dell'ultimo bollettino regionale in cui, ancora una volta, Bari e Lecce si confermano le province con più contagi. La prima supera i 2.500 contagi, la seconda i 1.800. Nel dettaglio, questa la ripartizione territoriale.

APPROFONDIMENTI ATTUALITà Covid, mascherine e green pass: ecco dove serviranno ancora LA PANDEMIA Covid, fine dello stato di emergenza. Ecco cosa cambia dal 1°...

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 2.511

Provincia di Bat: 507

Provincia di Brindisi: 727

Provincia di Foggia: 936

Provincia di Lecce: 1.863

Provincia di Taranto: 1.071

Residenti fuori regione: 53

Provincia in definizione: 15

In totale 117.695 persone sono attualmente positive: 671 (ieri 653) sono ricoverate in area non critica e 36 (ieri 38) in terapia intensiva.