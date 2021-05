Covid: calano i nuovi casi, risalgono i decessi. Da domani si passa in zona gialla

Sono 646 i casi positivi nel bollettino odierno della Puglia, all'ultima giornata in zona arancione, prima del passaggio in zona gialla. Su un totale di 8.631 test per il Covid-19, questa la distribuzione dei nuovi contagi: 229 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 108 nella provincia BAT, 130 in provincia di Foggia,80 in provincia di Lecce, 64 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività scende a 7,48% (ieri era dell'8,48%).

Quanto ai decessi, sono 25 quelli registrati dal bollettino diffuso dal dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia (ieri erano stati 21, il giorno prima 20): 2 in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 9 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione (qui il bollettino completo).

Il bilancio dall'inizio della pandemia

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.317.514 test. 192.246 sono i pazienti guariti (+663 rispetto a ieri). 44.338 sono i casi attualmente positivi (-42 sul giorno precedente). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 242.687, così suddivisi:

92.510 nella Provincia di Bari;

24.138 nella Provincia di Bat;

18.365 nella Provincia di Brindisi;

43.654 nella Provincia di Foggia;

24.797 nella Provincia di Lecce;

38.075 nella Provincia di Taranto;

775 attribuiti a residenti fuori regione;

373 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.