Puglia, calo netto dell'indice di positività. Ma restano alti i decessi: 46 in un solo giorno

Come ogni linedì resta basso il numero dei tamponi effettuati in Puglia riportati dal bollettino epidemiologico regionale, ma cala anche in termini relativi il tasso di positività - ossia il rapporto tra test effettuati e test positivi - che dopo sei giorni scende di nuovo sotto il 10% (incidenza del 9,5% contro il 12,5% di ieri). Dei 6.130 i test per l'infezione da Covid-19 registrati sono stati, infatti, 584 i casi positivi: 278 in provincia di Bari, 49 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia Bat, 131 in provincia di Foggia, 77 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Alto il numero dei decessi

Restano invece alti i decessi: 46 in un solo giorno contro i 17 di ieri: 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Il bilancio della pandemia

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test. 164.905 sono i pazienti guariti (+1.550 rispetto a ieri). 50.426 sono i casi attualmente positivi (-1.012 su ieri). Un dato, quest'ultimo, in costante riduzione da quattro giorni ad oggi. Per il secondo giorno consecutivo scende anche il numero complessivo dei pazienti ricoverati in Puglia, tra Terapie intensive e area medica: sono 2.157 oggi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 220.815 così suddivisi: