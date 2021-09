Puglia, un morto causa covid. Sale il numero dei tamponi: su oltre 14mila si registrano 110 nuovi casi

Sale in numero dei tamponi covid effettuati: oltre 14mila in sole 24 ore registrando 110 nuovi contagi in tutta la Puglia che registra anche un decesso dopo tre giorni senza morti da covid.

I numeri del bollettino di Puglia

Oggi martedì 21 settembre in Puglia, secondo i numeri del bollettino, sono stati registrati 110 casi su 14.436 test per l'infezione da Covid-19.

Provincia di Lecce: 47

Provincia di Foggia: 19

Provincia di Taranto: 17

Provincia di Bat: 15

Provincia di Bari: 13

Provincia di Brindisi: 12

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 14



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.560.688 test e sono 3.125 i pazienti attualmente positivi di questi 196 i ricoverati in area non critica, mentre 22 i ricoverati in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 267.371 e sono 257.481 i pazienti guariti.