Covid, sale la curva del contagio: 293 casi e tre morti. Taranto registra 103 positivi al virus

Tre morti e 293 nuovi casi covid registrati in un 24 ore nella Regione Puglia sulla 22.390 test effettuati. Sono i numeri del bollettino regionale del 10 novembre. Taranto e Bari le province più colpite.

I casi divisi per provincia



Provincia di Bari: 75

Provincia di Bat: 8

Provincia di Brindisi: 26

Provincia di Foggia: 50

Provincia di Lecce: 30

Provincia di Taranto: 103

Residenti fuori regione: -1

Provincia in definizione: 2



In tutta la regione le persone attualmente positive sono 3.497: di queste 151 sono ricoverate in area non critica mentre salgono a 20 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.