Covid, zero decessi in Puglia, ma i casi sono 283. Taranto la provincia più colpita

Zero decessi e 283 nuovi casi covid registrati dal bollettino della Regione Puglia su 22.714

test giornalieri effettuati. E' Taranto la provincia che registra il maggior numero di casi.

I contagi suddivisi per provincia



Provincia di Bari: 49

Provincia di Bat: 22

Provincia di Brindisi: 28

Provincia di Foggia: 52

Provincia di Lecce: 64

Provincia di Taranto: 70

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: -4

Il numero dei pazienti attualmente positivi sono 4.116, di questi 136 sono ricoverati in area non critica e 21 invece in terapia intensiva.