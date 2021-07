Puglia, 47 nuovi casi e nessun decesso. Salento di nuovo maglia nera

Casi in lieve cali rispetto a ieri oggi in Puglia dove sono stati registrati 47 casi su 4.108 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,1%.

La metà dei casi in provincia di Lecce

I nuovi positivi sono 22 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 3 nella provincia Bat, 1 in provincia di Taranto. Sono stati attribuiti due casi di residenza in precedenza non nota. Non è stato registrato alcun decesso. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.781.728 test e sono 1.776 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.243 e sono 245.808 i pazienti guariti