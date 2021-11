Covid, due decessi in 24 ore, ma scende il numero dei contagi: 86 in un giorno

Due decessi e 86 casi covid in Puglia nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagi scende, come sempre nel fine settimana, scende anche il numero dei test effettuati: 15.017 quelli giornalieri. La provincia più colpita è Lecce con 37 casi registrati.

I contagi suddivisi per provincia



Provincia di Bari: 16

Provincia di Bat: 1

Provincia di Brindisi: 11

Provincia di Foggia: 19

Provincia di Lecce: 37

Provincia di Taranto: 5

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: -3

Al momento il numero degli attualmente positivi e di 3.922, di questi 149 sono ricoverati in area non critica, mentre scende da 19 a 17 il numero dei pazienti in terapia intensiva.