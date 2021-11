Covid, contagi a quota 249: 83 nella sola provincia di Taranto. Tre i decessi

Triste primano nella provincia di Taranto che dopo il fine settimana torna ad essere la provincia più colpita dai casi covid. Sono 83 quelli registrati in sole 24 ore nel bollettino della regione Puglia su un totale di 249 nuovi casi su 22.643 test giornalieri. Tre invece i decessi. Terapie intensive ancora sotto la soglia di allerta.

I nuovi contagi suddivisi per provincia



Provincia di Bari: 38

Provincia di Bat: 15

Provincia di Brindisi: 13

Provincia di Foggia: 54

Provincia di Lecce: 47

Provincia di Taranto: 83

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: -3



Al momento gli attualmente positivi sul territorio regionale sono 3.948 (277.715 da inizio pandemia), di queste 151 ricoverate in area non critica e 17 quelle in terapia intensiva.