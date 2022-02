Il covid contagia altre 4.882 persone e il tasso di positività sale al 15,09%. Scende il numero dei decessi: nove le vittime del virus

Resta stabile la curva dei contagi ma scende il numero dei decessi: nove in un solo giorno contro i 14 di ieri (11 febbraio 2022). Sono 4.882 i nuovi casi covid registrati in Puglia, su

32.414 test giornalieri effettuati; numeri che fanno salire il tasso di positività al 15,06% contro il 10,9 di ieri. Con le altre 9 vittime di oggi sale a 7.417 il numero delle persone decedute da inizio pandemia.

I numeri per provincia



Provincia di Bari: 1.349

Provincia di Bat: 368

Provincia di Brindisi: 421

Provincia di Foggia: 794

Provincia di Lecce: 1.243

Provincia di Taranto: 669

Residenti fuori regione: 25

Provincia in definizione: 13



In totale sono 98.963 le persone attualmente positive, di queste 752 sono ricoverate in area non critica mentre 65 le persone in terapia intensiva.