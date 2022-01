Bollettino covid, in Puglia 8.117 e 9 decessi. Sale indicie di positività al 18%. Oltre 126mila gli attualmente positivi: 66 in rianimazione

Supera ancora la soglia degli ottomila contagi il bollettino covid della Regione Puglia, ma scende anche il numero dei tamponi. Nove i decessi in 24 ore (ieri, 26 gennaio, le vittime registrate erano 15).

I numeri del bollettino

Secondo i dati trasmessi dalla Regione sono 8.117 in nuovi contagi da covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su un totale di 43.375 test giornalieri effettuati che fa risalire l'indice di positività al 18,7% (ieri al 13.3%). Nove le persone decedute.

Si registra una leggera flessione dunque anche stando ai dati della Fondazioen Gimbe secondo cui, in una settimana - dal 19 al 25 gennaio - i nuovi casi sono diminuiti del 12,2%.

Resta Bari la provincia più colpita dal covid con 2.522 casi, segue Lecce con 1.521. Nella provincia di Foggia invecei nuovi contagi sono 1.235, a Taranto 1.005, infine 863 nella Bat e 841 nella provincia di Brindisi. I residenti fuori regione sono 67, mentre 63 sono quelli in via di definizione.



Il totale delle persone attualmente positive raggiunge quota 126.896; di queste 698 sono ricoverate in area non critica mentre 66 in terapia intensiva.