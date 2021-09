Covid, in Puglia solo 57 casi in un giorno. In provincia di Brindisi nessun nuovo contagiato

Scendono i contagi da Covid e la provincia di Brindisi per la prima volta torna a zero casi: sono 57 (contro i 139 di ieri) i nuovi casi registrati in Puglia su 6.284 test giornalieri.

Anche oggi però il bollettino epidemiologico regionale registra due decessi. I nuovi casi per provincia sono: Lecce, 22; Bari 8, Foggia, 21; Taranto, 4, Bat, 2; Brindisi, come detto zero. Uno residente in altra regione e uno in via di definizione.

La sitazione ricoveri

Le persone attualmente positive sono 2.866, quelle ricoverate in area non critica sono 164, mentre 18 sono in terapia intensiva.



Casi totali per provincia:

Provincia di Bari: 98.490

Provincia di Bat: 28.089

Provincia di Brindisi: 21.267

Provincia di Foggia: 47.156

Provincia di Lecce: 31.040

Provincia di Taranto: 40.739

Residenti fuori regione: 993

Provincia in definizione: 470