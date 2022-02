Covid, scendono a 2.566 i nuovi casi covid in Puglia. Nove i decessi, Lecce resta la provincia più colpita

Cala in numero dei contagi da covid in Puglia, insieme al totale dei test effettuati nel fine settimana e il numero dei decessi: nove in 24 ore (ieri erano 17). Resta Lecce la provincia più colpita con 835 casi.

I numeri del bollettino

In 24 ore in Puglia si sono registrati 2.566 nuovi casi covid a fronte di 22.695 test giornalieri, mentre scendono a nove i decessi. La provincia con il più alto numero di contagiati è Lecce 835, seguita da quella di Bari con 664. Sono 346 i casi nella provincia cia di Foggia e 327 a Taranto. In provincia di Brindisi invece i casi scendono a 200, ancora meno nella Bat: 164. Diciannove i casi dei residenti fuori regione e 11 in via di definizione.

Gli oltre duemila nuovi casi portano a 79.666 il totale degli attualmente positivi, di questi ben

610 sono ricoverati in area non critica e 33 i pazienti in terapia intensiva.