Covid, 94 casi in un giorno in Puglia. Gimbe: calo dei contagi del 13,9%

Oggi in Puglia si registrano 94 nuovi casi di contagio da Covid su 12.982 test analizzati. Non ci sono stati decessi legati alla malattia.

I nuovi casi sono così distribuiti:



Provincia di Bari: 25

Provincia di Bat: 4

Provincia di Brindisi: 8

Provincia di Foggia: 22

Provincia di Lecce: 18

Provincia di Taranto: 15

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 0



Delle 2.450 persone attualmente positive 146 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Il report Gimbe

Ancora in calo i contagi Covid-19 in Puglia: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre i nuovi casi sono scesi del 13,9% e rispetto alla settimana precedente e i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti ora sono solamente 65. Sotto controllo la situazione negli ospedali, la soglia di saturazione dei posti letto in area medica è del 6%, in terapia intensiva del 4%, ben al di sotto dei limiti fissati dal ministero della Salute rispettivamente del 15 e 10% per far scattare il passaggio in zona gialla.