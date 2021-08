Puglia, casi ancora su: sono 236. Bari la provincia più colpita

Crescono ancora, seppur lievente rispetto a ieri i contagi in Puglia dove oggi sono stati registrati 236 casi su 12.668 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,86%. Il Salento perde il suo primato di provincia più colpita: i nuovi positivi sono 98 in provincia di Bari, 44 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Foggia, 23 nella provincia Bat, 22 in provincia di Taranto, 15 in provincia di Brindisi, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.936.394 test e sono 2.729 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.704 e sono 247.304 i pazienti guariti.

E torna a salire, seppure di poco, l'occupazione da parte di pazienti Covid dei posti letto nelle terapie intensive della Puglia: dopo un mese e mezzo, oggi la percentuale è passata dal 2 al 3%, il limite per il passaggio in zona gialla è fissato al 10%. Resta stabile, invece, la situazione nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia, il tasso di occupazione è fermo al 3% (raggiunto il 15% scatta la zona gialla). I dati sono rilevati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali