Covid, in Puglia quattro decessi e 113 casi: Bari la provincia più colpita

Quattro decessi e 113 nuovi casi covid registrati nel bollettino di oggi della Regione Puglia. La più colpita resta la provincia di Bari con 39 nuovi contagi. Venti i pazienti in terapia intensiva.

In sole 24 ore su 11.664 test effettuati sono stati registrati 113 nuovi casi di contagio e quattro decessi dopo giorno in cui le morti erano ferme a zero.

I numeri nelle province



Provincia di Bari: 39

Provincia di Bat: 2

Provincia di Brindisi: 6

Provincia di Foggia: 30

Provincia di Lecce: 19

Provincia di Taranto: 18

Residenti fuori regione: -3

Provincia in definizione: 2



In base ai numeri forniti dalla Regione, gli attualmente positivi sono 2.410, di questi 135

sono ricoverati in area non critica; venti invece i pazienti in terapia intensiva.