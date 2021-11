Puglia, contagio dimezzato in un giorno: i nuovi casi sono 129 (tasso di positività 0,66%). Bat a zero casi. Nessun decesso

Contagi dimezzati in un solo giorno a fronte di un numero costante di test: si registra un deciso calo del contagio in Puglia dove oggi i nuovi casi di Coronavirus sono 129 (su 19.468 test) contro i 299 di ieri (su 20.305 tamponi). E si dimezza anche il tasso di positività, che scende dall'1,2% di ieri allo 0,66% di oggi. Buone le notizie anche sui decessi: zero nelle ultime 24 ore.

La geografia del contagio

I nuovi casi sono così distribuiti: 45 in provincia di Bari, 28 nel Foggiano, 25 nel Leccese, 17 in quella di Brindisi, 13 in provincia di Taranto. E zero casi nella Bat. Sono due i casi riconducibili a residenti fuori regione. Delle 4.023 persone attualmente positive 137 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.