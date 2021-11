Puglia, bollettino Covid: altri 284 contagi. Bari e Taranto le più colpite

Dal bollettino regionale, oggi 284 nuovi contagi covid (ieri erano 233) su 20.720 test eseguiti. Con un'incidenza pari all'1,3% (ieri era l'1,08%). Fortunatamente non si registrano decessi in 24 ore.

La geografia del contagio

I nuovi casi sono così distribuiti: 80 in provincia di Bari, 28 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 18 nel Brindisino, 64 nel Foggiano, 30 in provincia di Lecce, 67 nel Tarantino. Dei 3.811 attualmente positivi sono ricoverati 149 in area non critica, 16 in terapia intensiva.