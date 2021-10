Puglia, 265 nuovi casi e 4 decessi. Indice di positività ancora su: 1,24%. Bari la provincia più colpita

Sono 265 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia su 21.417 tamponi, con un tasso di positività che sale all'1,24% (rispetto all'1% di ieri). Quattro sono i decessi. Le nuove infezioni sono così distribuite: in provincia di Bari 82, Taranto: 67, Lecce: 46, Foggia: 38, Brindisi: 16 e nella Bat 12, due i residenti fuori regione, due le province in definizione. Sono 2.538 le persone attualmente positive, 128 quelle ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva. Scarica qui il bollettino completo.

I dati da inizio pandemia

I casi totali in Puglia sono stati 272.081 su 4.113.165 test eseguiti. Sono state 262.711 le persone guarite e

6.832 quelle decedute.



Casi totali per provincia