Puglia: nell'ultima settimana meno di 50 casi ogni 100mila abitanti. A grandi passi verso la zona bianca

Prosegue in tutta Italia la discesa dell'incidenza settimanale che, dal 21 al 27 maggio si attesta a 46 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 66 della scorsa settimana. Stando alle stime pubblicate da Quotidiano Sanità, Friuli Venezia Giulia con 17, Sardegna con 13 e Molise con 12 registrano per la terza settimana consecutiva un'incidenza settimanale inferiore ai 50 casi per 100 mila abitanti e per questo dal 31 maggio passeranno dal giallo al bianco. Sulla stessa scia, bianche dal 7 giugno se i dati dovessero essere confermati, seguono Abruzzo con 35, Liguria e Umbria con 28, Veneto con 30. Anche Lazio, Lombardia, Piemonte, Trento, Puglia ed Emilia Romagna per la prima volta hanno registrato anch'esse un'incidenza settimanale inferiore ai 50 casi per 100 mila abitanti e per questo se dovessero confermare il dato nei prossimi due monitoraggi dal 14 giugno anche loro raggiungerebbero la zona bianca.

Il bollettino epidemiologico

Aumentano se pur di pochissimo i casi positivi al covid19 oggi in Puglia, dove oggi a fronte 7.922 test sono 288 i casi positivi (ieri i nuovi contagi erano 237 su 8.797 tamponi) con un'incidenza del 3,6%. I nuovi casi sono così suddivisi: 58 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia Bat, 81 in provincia di Foggia, 53 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto.

I decessi nel Leccese

Avanti i guariti, giù i ricoveri

Notevole il balzo dei guariti mentre prosegue il netto calo degli attualmente positivi e dei ricoverati. Nel dettaglio, i guariti registrati oggi sono 2.046, mentre gli attuali positivi sono scesi di 1.790 unità, attestandosi ora a quota 27.885. Performance che non si registravano da febbraio. I pazienti ricoverati sono 767, mentre ieri erano 809 (-42).

I numeri da inizio pandemia

