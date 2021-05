Puglia, 288 nuovi casi e 32 decessi. Asl chiarisce: nessun picco nel Leccese

Aumentano se pur di pochissimo i casi positivi al covid19 oggi in Puglia, dove oggi a fronte 7.922 test sono 288 i casi positivi (ieri i nuovi contagi erano 237 su 8.797 tamponi) con un'incidenza del 3,6%. I nuovi casi sono così suddivisi: 58 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia Bat, 81 in provincia di Foggia, 53 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto.

I decessi nel Leccese

Molto alto il numero dei decessi, ben 32 in tutto, e particolarmente nella Asl di Lecce, in riferimento al quale però il dipartimento regionale Promozione della Salute che stila come ogni giorno il bollettino epidemiologico, chiarisce che il dato non è relativo alle ultime 24 ore e non è indicativo di alcun picco di mortalità, ma è risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo più esteso. I decessi sono così distribuiti: 3 in provincia di Bari, 27 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 16. In tutto hanno perso la vita in Puglia 6.476 persone.

Avanti i guariti giù i ricoveri

Notevole il balzo dei guariti mentre prosegue il netto calo degli attualmente positivi e dei ricoverati. I pazienti ricoverati sono 767mentre ieri erano 809 (-42).

I numeri da inizio pandemia

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 249.668 così suddivisi: