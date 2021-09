Puglia, 139 nuovi casi e un decesso. Taranto torna a quota zero

Scendono i contagi da Covid e Taranto per la prima volta torna a zero casi: sono 139 (contro i 186 di ieri) i nuovi casi registrati in Puglia su 14.966 test giornalieri, con una incidenza dello 0,9%.

Anche oggi però il bollettino epidemiologico regionale registra un decesso. I nuovi casi per provincia sono: Lecce, 61; Bari, 49; Brindisi, 16; Bat, 7; Foggia, 5; nessuno a Taranto e uno residente in altra regione.

La sitazione ricoveri

Risalgono le persone attualmente positive: sono 2.942, quelle ricoverate in area non critica sono 166, mentre 19 sono in terapia intensiva.



Casi totali per provincia:

Provincia di Bari: 98.482

Provincia di Bat: 28.087

Provincia di Brindisi: 21.267

Provincia di Foggia: 47.135

Provincia di Lecce: 31.018

Provincia di Taranto: 40.735

Residenti fuori regione: 994

Provincia in definizione: 469