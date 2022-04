Puglia, nove morti e 6.872 i nuovi casi covid

Omicron contribuisce a mantenere stabile la curva dei contagi covid in Puglia. Quasi settemila anche oggi i nuovi casi registrati nel bollettino, nove i decessi. E resta alta la pressione sugli ospedali.

I numeri del bollettino

Secondo i numeri del bollettino regionale sono 6.872 i nuovi casi registrati su 34.592 test giornalieri processati. Nove invece le vittime del virus.

Tra le province è Bari la più colpita con 2233 casi, seguita da quella di Lecce con 1595 positivi.

La geografia dei contagi



Provincia di Bari: 2.233

Provincia di Bat: 499

Provincia di Brindisi: 723

Provincia di Foggia: 914

Provincia di Lecce: 1.595

Provincia di Taranto: 849

Residenti fuori regione: 44

Provincia in definizione: 15

I 6.872 nuovi casi fanno salire il numero dei positivi in tutta la regione a 118.860. Di queste

679 sono ricoverate in area non critica, 38 invece quelle in terapia intensiva.