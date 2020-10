Puglia, nuovo picco di casi: in rialzo anche nel Salento. Raddoppia il rapporto positivi/tamponi

Superano ancora una volta quota 300 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, ma questa volta con un ulteriore incremento rispetto ai tamponi effettuati che sono invece diminuiti. Sui 2446 test per l'infezione effettuati sono stati registrati 321 casi positivi: 165 in provincia di Bari, 24 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia Bat, 63 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 provincia residenza non nota. Nell'ultima settimana il rapporto nuovi casi/tamponi era oscillato tra il 3,22% e il 6,50% degli ultimi due giorni. Oggi è del 13,12% (qui il bollettino completo). Quanto alle singole province, quasi triplicato il numero di casi nel Salento (ieri erano 7) e in leggero aumento Brindisi (ieri 22, sette giorni fa appena 1), mentre Taranto si stabilizza dopo i numeri preoccupanti dei giorni scorsi. Cifre sempre molto alte nella parte alta della regione.

Il bollettino regionale di oggi (19 ottobre) registra purtroppo 4 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 491.204 test. 5604 sono i pazienti guariti. 5463 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 11.706, così suddivisi: 4.947 nella Provincia di Bari; 1.091 nella Provincia di Bat; 898 nella Provincia di Brindisi; 2.759 nella Provincia di Foggia; 960 nella Provincia di Lecce; 957 nella Provincia di Taranto; 87 attribuiti a residenti fuori regione; 7 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 17:20

