Puglia, torna il contagio: 4 i nuovi casi

Seppur con piccoli numeri, torna il contagio in Puglia e dopo 4 giorni senza nuovi casi di covid-19 nella giornata di oggi 18 giugno si registrano quattro nuove infezioni sui 2439 test per l'infezione effettuati. Un dato che di fatto riporta indietro al 6 di giugno.I nuovi casi sono così distribuiti:2 casi riferiti a residenti in provincia di Brindisi,1 caso riferito a un residente in provincia di Bari,1 caso riferito a un residente fuori regione.Sono stati registrati due decessi nella provincia di BatDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 156.582 test.Sono 3.675 i pazienti guariti.306 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.519, così suddivisi:1.489 nella provincia di Bari;380 nella provincia di Bat;658 nella provincia di Brindisi;1.163 nella provincia di Foggia (un caso è stato eliminato dal database);520 nella provincia di Lecce;280 nella provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione.