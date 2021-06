Puglia, 59 nuovi contagi Covid e due morti: i dati del bollettino

Su 8323 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 59 casi positivi: 27 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione e 8 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 2 decessi, in provincia di Bari,

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.668.808 test; 243.541 sono i pazienti guariti; 3.123 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.306 così suddivisi:

95.187 nella provincia di Bari;

25.584 nella provincia di Bat;

19.805 nella provincia di Brindisi;

45.157 nella provincia di Foggia;

26.919 nella provincia di Lecce;

39.474 nella provincia di Taranto;

811 attribuiti a residenti fuori regione;

369 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/XS5vS