Puglia, il bollettino: 58 nuovi contagiati dal Covid e 5 morti nell'ultima giornata

Su 6444 test per l'infezione da Covid-19, in Puglia sono stati registrati 58 casi positivi: 15 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto,, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 5 decessi: 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Taranto.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Vaccino, tra i giovani circa 500 casi di miocardite negli Usa.... LA PANDEMIA Varianti Covid, tampone entro 72 ore ai contatti dei positivi e... LA DECISIONE Discoteche, via libera del Cts ma solo con il green pass. Ingressi...

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.652.289 test; 242.684 sono i pazienti guariti; 3.881 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.205 così suddivisi:

95.158 nella provincia di Bari;

25.580 nella provincia di Bat;

19.780 nella provincia di Brindisi;

45.147 nella provincia di Foggia;

26.908 nella provincia di Lecce;

39.447 nella provincia di Taranto;

810 attribuiti a residenti fuori regione;

375 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/q7dHZ