Puglia, 39 decessi e 1.286 nuovi casi. Cresce ancora il dato del Salento

Nelle ultime 24 ore in Puglia ci sono state 39 vittime, sono stati registrati 10.732 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 1.286 casi positivi, con una incidenza dell'11,98%.

La provincia di Bari è sempre la più colpita con 524 nuovi casi, 256 in provincia di Taranto, 171 in provincia di Foggia, 147 in provincia di Lecce, 109 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia Bat, 3 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Cresce ancora il dato del Salento che passa dai 117 casi di ieri ai 147 di oggi.

Dei 39 decessi, 14 in provincia di Foggia, 13 sono avvenuti in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.637.604 test.117.371 sono i pazienti guariti. 35.805 sono i casi attualmente positivi.

