Puglia, 1.895 nuovi casi. Tasso di positività quasi raddoppiato. Contagi in crescita dopo una settimana in discesa

Torna a salire il tasso di positività in Puglia dove l'incidenza dei test positivi è passata dall'8,8% di ieri al 15,2% di oggi. Nel bollettino epidemologico regionale figurano infatti 1.895 casi positivi su 12.472 test analizzati. Diminuisce il numero complessivo dei pazienti ricoverati in ospedale, che oggi sono 2.079 ieri 2.132 (53 in meno di ieri) ma torna ad aumentare il numero dei pugliesi attualmente positivi, che sono 49.422, 69 in più del giorno prima (sui complessivi 225.031 contagiati da marzo 2020). Sono stati inoltre registrati 35 decessi (ieri 25). Dopo sette giorni consecutivi in calo torna salire seppur lievemente anche il numero degli attuali positivi, che oggi sono +69.

La situazione nelle diverse province

I casi positivi registrati oggi sono 730 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 203 nella provincia Bat, 347 in provincia di Foggia, 209 in provincia di Lecce, 271 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

I decessi sono 18 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Aumenta di 1.791 unità il numero dei guariti, passando dai 168.250 di ieri ai 170.041 odierni. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.129.376 test. Complessivamente i pugliesi deceduti per Covid sono 5.568

Numeri in controtendenza con quelli settimanali

La giornata di oggi spezza dunque un serie positiva per la Puglia che aveva visto calare progressivamente i contagi Covid settimanali nonché il numero degli «attuali positivi ogni 100mila abitanti»: la fotografia emerge dal report della fondazione Gimbe che ha analizzato l'andamento epidemiologico nella settimana dal 14 al 20 aprile. Nel dettaglio, i contagi sono diminuiti del 7,2% rispetto alla settimana precedente, mentre i casi attualmente positivi ogni 100mila residenti sono passati da 1.306 a 1.260. Ancora sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (50%) e terapia intensiva (44%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus.

Vaccini, solo il 6,8% ha eseguito l'intero ciclo

In Puglia la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 6,8%, e si sale al 19,4% se si considerano solamente gli abitanti che hanno ricevuto almeno la prima dose. È ancora il rapporto della fondazione Gimbe sull'andamento della campagna vaccinale in Italia. La Puglia è sopra la media italiana, pari al 18,8%. Per quanto riguarda la categoria degli over 80, la percentuale che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 49,6%, si sale all'82,7% calcolando solamente la somministrazione della prima dose (media italiana 81,8%). Nella fascia 70-79 anni ha completato il ciclo vaccinale l'1,5%, ha ricevuto solo la prima dose il 40,1% (media italiana 40,5%). Infine, tra i 60 e 69 anni ha completato il ciclo vaccinale l'1,5% della popolazione pugliese, ha ricevuto la prima dose il 7,6% (media italiana 7,1%).