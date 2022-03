Puglia, 5.348 nuovi contagi da covid. Venti i morti

Oggi in Puglia si registrano altri 5.348 casi di contagio da Coronavirus su 30.171 test (indice di positività sale al 18%) e 20 decessi (otto in più di ieri).

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.483, nella provincia Barletta-Andria-Trani 386, in quella di Brindisi 392, nel Foggiano 725, in provincia di Lecce 1.697 e nel Tarantino 628. Sono residenti fuori regione altri 21 contagiati mentre per ulteriori 16 casi la provincia di appartenenza non è nota.

Sale il numero dei pugliesi positivi al virus: superata la soglia dei 78mila. Delle 78.755 persone attualmente positive 542 sono ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva.