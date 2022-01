Puglia, 2.209 nuovi casi. Positività in calo. Zero i decessi

Drastico calo del contagio oggi in Puglia dove si registrano 2.209 nuovi casi di contagi da Coronavirus su 20.437 test (positività al 10,8%) e zero decessi. Una piccola tregua dopo gli oltre 11mila casi di ieri ma che che si deve anche alla netta riduzione del numero dei tamponi effettuati, fisiologico nel weekend. In ogni caso la lieve discesa è testimoniata anche dal calo del tasso di positività che ieri era al 15%.

La geografia del contagio

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 689, nella provincia Bat 214, in provincia di Brindisi 189, in quella di Foggia 300, in quella di Lecce 482, nel Tarantino 300. Tra i residenti fuori regione ci sono altri 16 casi mentre per altri 19 contagi non è nota la provincia di appartenenza. Attualmente in Puglia ci sono 140.665 persone positive di cui 732 sono ricoverate in area non critica e 62 in terapia intensiva.