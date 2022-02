Covid, venti morti in sole 24 ore. E il numero dei nuovi casi sale a 9.289 con un tasso di positività del 16,4%. Vaccini, superati 9 milioni di dosi

Superata la soglia dei 9mila contagi stando al numero riportato nel bollettino covid di oggi (martedì 8 gennio 2022). E sale il numero dei morti: 20 in sole 24 ore a cui si devono aggiungere altre 11 vittime dei giorni precedenti e non rientrati nei bollettini di questi giorni. Torna a salire la curva dei contagi covid in Puglia spinta anche dalla varinate Omicron che si diffonde molto più velocemente.

I numeri del bollettino

Sono 9.289 i nuovi casi registrati su un totale di 56.629 test giornalieri (positività al 16,4%), mentre sale a 33 il numero delle persone decedute di cui 20 nelle ultime 24 ore (i restanti 11 riguardano i giorni precedenti).

I casi sono così ripartiti per provincia. A Bari: 2.603; Bat: 735; Brindisi: 763; Foggia: 1.465; Lecce: 2.438; Taranto: 1.199; residenti fuori regione: 55; persone per cui la provincia è in fase di definizione: 31. Delle 104.866 persone attualmente positive: 732 sono ricoverate in area non critica (ieri 750) e 67 in terapia intensiva (ieri 70)

I vaccini

Intanto oggi la Puglia ha superato quota 9 milioni di somministrazioni di vaccino anti Covid dall'avvio della campagna. Tra gli over 50 la copertura è del 94,54% con prima e seconda dose, l'83,28% ha ricevuto la terza dose. Per quanto riguarda i bambini fra i 5 e gli 11 anni, il 50,02% ha ricevuto la prima dose (media nazionale: 34,87%), il 34,26% ha completato il ciclo vaccinale primario.