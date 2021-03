Puglia, 32 morti e 1.774 nuovi casi. Positivo il 15% dei test. Sempre alti i contagi nel Barese e nel Tarantino. Pronto soccorso in sofferenza

Sempre alto il dato del contagio da Covid in Puglia, dove oggi su 11.604 test per l'infezione da coronavirus sono stati rilevati 1.774 casi positivi, con una incidenza del 15,28% di positivi sui test fatti, mentre le vittime sono state 32.

Anche nel bollettino di oggi le province più colpite sono quelle di Bari, con 714 casi, e di Taranto, con 352 casi. In provincia di Lecce i positivi sono 220, 119 nella provincia BAT, 75 in provincia di Brindisi, 28 a Foggia, 3 casi di residenti fuori regione e 10 casi di provincia di residenza non nota. Dei 32 decessi registrati, 12 vivevano in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati fatti 1.672.408 test, 120.773 sono i pazienti guariti (+1.422 rispetto a ieri) e 37.306 sono i casi attualmente positivi (+320). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 162.316.

PRONTO SOCCORSO PIENI, 720 ACCESSI IN 3 GIORNI

Quattro pazienti in codice rosso, 39 in codice arancione, 10 codici blu e 6 verdi: al Policlinico di Bari, secondo il monitoraggio in tempo reale del portale della Regione Puglia, questa mattina alle 13.31 erano assistite contemporaneamente 59 persone, la maggior parte sospetti casi Covid. È la fotografia della pressione sugli ospedali pugliesi in questa fase delicata dell'emergenza sanitaria, come ammesso dal governatore Michele Emiliano sono soprattutto le strutture della provincia di Bari e di Taranto quelle più in sofferenza per l'aumento esponenziale di casi. Tra i nuovi contagiati che necessitano di cure ospedaliere anche diversi giovani, persone tra i 24 e 35 anni, si apprende da fonti sanitarie. Solo negli ultimi 3 giorni, dal 9 all'11 marzo, nei pronto soccorso pugliesi sono state assistite 5.728 persone, di cui 720 trattate come sospetti Covid.