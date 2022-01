Puglia, Barone: «Nove milioni per il terzo settore». Al via il tour

Prenderà il via il prossimo 31 gennaio il tour promosso dall'assessorato al Welfare, dall'Arti e dai Centri di servizio al volontariato provinciali per promuovere l'Avviso «PugliaCapitaleSociale 3.0» che investe 9 milioni ed è riservato alle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore. Quattro le tappe previste con inizio alle ore 17, si parte con l'incontro online organizzato per la provincia di Bari dal Csv San Nicola. «Vengo molto a questi incontri - spiega l'assessora regionale al Welfare Barone - per presentare un bando in cui crediamo fortemente. Per questa terza edizione dell'Avviso "PugliaCapitaleSociale" abbiamo investito quanto mai prima ad ora, quasi 9 milioni, perché riteniamo centrale il Terzo Settore, che ha avuto e continua ad avere un ruolo fondamentale nella gestione della pandemia. Abbiamo voluto innanzitutto aiutare chi aiuta e riconoscere lo sforzo che tante associazioni pugliesi hanno fatto in questi due anni, sostenendo ingenti spese, molto spesso senza avere alcuna entrata. Parallelamente abbiamo chiesto al Terzo Settore di dar vita a progetti innovativi che possano avere ricadute importanti sui territori e promuovere la cittadinanza attiva e il welfare di comunità».