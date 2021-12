Puglia, balzo in avanti della prima dose: 14mila somministrazioni in una settimana. Vaccinato il 2,5% dei bambini

Balzo in avanti in Puglia nella somministrazione delle prime dosi anti Covid: la settimana scorsa, secondo il report del governo, sono state effettuate circa 14mila inoculazioni. I pugliesi over 12 non vaccinati sono passati da 324.031 a 310.456. Il maggior numero di non vaccinati è concentrato nella fascia 30-49 anni, sono 124.726, ma c'è stato un «recupero» di circa 5mila persone rispetto alla settimana scorsa. Non immunizzati 56.156 pugliesi nella fascia tra 50 e 59 anni; 51.242 tra 20 e 29 anni e 52.742 tra 12 e 18 anni, anche in questa fascia c'è stata un'accelerazione con circa 3mila dosi.

Sono 2.915.830 i cittadini che hanno completato ciclo primario. Prima dose per il 2,5% dei bambini 5-11

In Puglia hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid il 2,5% dei bambini nella fascia 5-11 anni (+0,5% rispetto alla media nazionale). Nella regione 3.136.000 persone hanno ricevuto la prima dose, 2.915.830 hanno completato il ciclo primario, 1.095.917 i pugliesi che hanno ricevuto la terza dose. La copertura per la prima dose è all'88% (+2.1% rispetto alla media italiana), 82% per la seconda dose (+2.1% rispetto alla media italiana), e 31% per la terza dose (+3.1% rispetto alla media italiana).