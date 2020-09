Puglia, aumentano i contagi: 90 su 1456 test. Boom in provincia di Bari. Contatti con Fitto durante le elezioni: negativi in 120

Ultimo aggiornamento: 15:58

Diminuiscono i tamponi ma crescono i casi: su 1.456 tamponi per l'infezione da Covid-19 processati, oggi in Puglia sono stati registraticasi: 52 in provincia di Bari , 2 in provincia di Brindisi , 22 nella Bat , 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce , 1 in una provincia non nota. Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Foggia che fanno salire a 592 le vittime pugliesi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 400.565 test; sono 4.600 i pazienti guariti; 2.419 i casi attualmente positivi, di cui 229 ricoverati (lo 0,6% si trova in terapia intensiva). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.611.Dei 22 contagi rilevati oggi nella Bat, 16 riguardano persone che erano andate in gita in pullman: lo comunica il manager dell'Asl Bat, Alessandro Delle Donne. «Per tutti i viaggiatori è scattata l'indagine epidemiologica», dichiara il direttore generale. Nel poliambulatorio di Foggia, dove è stato registrato un caso di contagio da Coronavirus in un operatore sanitario, sono stati eseguiti altri 11 tamponi. «L'operatore - spiega il direttore generale dell'Asl Foggia, Vito Piazzolla - è in buone condizioni di salute, è in isolamento fiduciario domiciliare. La situazione è sotto controllo. Il Servizio di Igiene aziendale ha già ricostruito le catene di contagio e disposto undici tamponi. I contatti stretti sono in isolamento domiciliare. Per tutti è stata attivata la sorveglianza sanitaria attiva volontaria».CONTATTI CON FITTO: NEGATIVI IN 120Complessivamente tra giornalisti e staff dell'europarlamentare Raffaele Fitto sono stati effettuati, ad oggi, oltre 120 tamponi e tutti sono risultati negativi. È quanto emerge da un primo screening eseguito dalle Asl Bari, Bat e Lecce dopo che il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia è risultato positivo al Coronavirus. Tutti coloro che erano presenti al comitato di Fitto in un albergo di Bari sono stati sottoposti al test: circa 60 quelli eseguiti all'ospedale Di Venere di Bari, 25 al Cto di Bari, una quindicina tra Lecce e Barletta e la restante parte effettuati con l'impiego delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca). L'indagine epidemiologica è ancora in corso e si sta allargando a coloro che hanno avuto contatti con l'europarlamentare nei 14 giorni precedenti alla sua positività. Fitto e sua moglie sono in isolamento domiciliare e le loro condizioni sono buone, essendo asintomatici. (