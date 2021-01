Puglia verso l'arancione, mentre l'indice Rt resta a 1. Il timore di scivolare in zona rossa: tutte le restrizioni

Dopo la zona rossa di oggi, due giorni di zona gialla e, a seguire, altri due di zona arancione, così come per tutti gli altri weekend di gennaio. Dalla settimana prossima per i giorni feriali si vedrà, ma tutto dipenderà dall'indice Rt, e c'è il forte rischio che con il passare dei giorni la Puglia possa ritrovarsi in zona rossa.

In una girandola di colori che modifica ogni giorno le regole su ciò che è consentito e su ciò che è vietato - con inevitabile disorientamento dei cittadini che fanno fatica a memorizzare i colori corrispondenti alle singole date -, anche la Puglia si prepara ad affrontare il periodo post-natalizio, e dovrà farlo sempre con la massima attenzione. Anzi, adesso i comportamenti diventano effettivamente determinanti per il territorio, perché dopo un calendario comune in tutta Italia per il Natale, il Capodanno e - appunto - l'Epifania, dalla prossima settimana la situazione varierà di regione in regione, e le eventuali chiusure saranno addebitabili solo al peggioramento dei dati del bollettino pugliese.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Puglia, 1.081 positivi su oltre 10mila test. Tasso di...

CONSULTA IL GRAFICO: le nuove regole_06095519.pdf

Oggi, intanto, si chiude con il calendario natalizio: come avvenuto ieri, sarà zona rossa anche in queste 24 ore, festa dell'Epifania. Vietato qualsiasi spostamento, sia all'interno del proprio Comune che fuori, se non per motivi di lavoro, di salute, di estrema necessità, per ricongiungimenti familiari o per fare visita ad amici o parenti una sola volta al giorno, tutte motivazioni che dovranno comunque essere indicate sull'autocertificazione. Potranno rimanere aperti i supermercati e i negozi di beni alimentari e di prima necessità, ma anche farmacie e parafarmacie, così come le edicole, le tabaccherie, le lavanderie, i parrucchieri e i barbieri. Rimarranno aperti anche se si trovano dentro i centri commerciali, con gli altri negozi che invece resteranno chiusi. Bar e ristoranti saranno aperti solo per l'asporto fino alle 22 e per le consegne a domicilio senza limiti di orario. È consentito praticare attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva all'aperto, ma solo in forma individuale.



Domani e venerdì 8 gennaio un breve alleggerimento alle misure che hanno caratterizzato l'intero periodo natalizio: solo due giorni di zona gialla, con bar e ristoranti che potranno aprire con il servizio ai tavoli ma solo fino alle 18, poi si potrà proseguire con la consegna a domicilio senza limiti di orario e con l'asporto fino alle 22, ora in cui scatterà comunque il consueto coprifuoco in vigore fino alle 5 del mattino. Negozi aperti fino alle 20, via libera anche ai centri commerciali. Ci si potrà spostare all'interno della Puglia, ma non si potrà uscire dalla regione.



Sabato 9 e domenica 10 gennaio, così come per tutti i weekend del mese, sarà zona arancione: negozi aperti (ma centri commerciali chiusi), bar e ristoranti come in zona rossa, e spostamenti consentiti solo all'interno del proprio comune. Sarà possibile spostarsi fuori dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, percorrendo una distanza non superiore a 30 chilometri e senza recarsi nel capoluogo di provincia.

Per capire invece cosa si potrà fare e cosa no da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio, bisognerà invece aspettare dopodomani, quando saranno diffusi i nuovi dati sull'Rt. I parametri di valutazione cambieranno in senso più restrittivo: per passare da giallo ad arancione ci vorrà un indice di contagio Rt di 1 (prima era 1,25) e per la zona rossa Rt a 1,25 e non più a 1,50. Al momento la Puglia è a 1, si ritroverebbe quindi in zona arancione, ma è anche vero che bisognerà monitorare costantemente proprio il quadro dei contagi, perché un rapido peggioramento della situazione porterebbe la Puglia dritta in zona rossa.



Anche in quest'ottica va letta, evidentemente, la decisione del governatore pugliese Michele Emiliano di rinviare il ritorno a scuola: garantire la Did almeno fino al 15 gennaio rientra appunto nella necessità di evitare una immediata ripresa delle attività, poiché in questo momento l'obiettivo è quello di ridurre al minimo i contatti tra le persone. L'avvicinarsi dei giorni più freddi dell'anno, con il diffondersi oltretutto della solita influenza di stagione, complicherebbe di molto le cose, dando una spinta alla temutissima terza ondata, che rischierebbe peraltro anche di rallentare il piano-vaccinazioni. Di settimana in settimana si vedrà, ma ora più di prima i comportamenti dei singoli diverranno determinanti.

Ultimo aggiornamento: 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA