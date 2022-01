Puglia, altri 5.581 casi. Cinque i decessi. Tasso di positività al 15,4%

Ancora 5.581 nuovi casi oggi in Puglia (ieri erano 5.558) sulla base però di 36.031 test giornalieri (quasi la metà dei 75.641 di ieri) il che fa schizzare dal 7,4% di ieri al 15,4% di oggi il tasso di positività. Tornano anche i decessi: 5 rispetto all'1 di ieri.

La geografia del contagio

Restano Bari (con 1.681 nuovi casi) e Lecce (1.265) le province più colpite. Seguire da Taranto (761), Foggia (738) Bat (526), Brindisi (514) Sono 84 i residenti fuori regione.

I dati sui ricoveri

In Puglia sale a 50.664 il numero delle persone attualmente positive (ieri erano 45.648), di cui 408 ricoverate in area non critica (ieri era 384) mentre cala lievemente il numero dei pazienti in terapia intensiva (34 contro i 38 di ieri).