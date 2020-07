Puglia, altri 4 casi: 2 a Lecce e 2 a Foggia

Seppur con numeri contenuti, prosegue costante il contagio da Covid in Puglia. Su 2.772 tamponi processati, oggi in Puglia sono stati registrati 4 contagi di Coronavirus: 2 in provincia di Foggia e 2 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 233.247 test, sono 3.963 i pazienti guariti, 82 i casi attualmente positivi, di cui 15 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.596 così suddivisi:

1.502 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

671 nella Provincia di Brindisi

1183 nella Provincia di Foggia;

547 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione

