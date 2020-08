Puglia, altri 33 casi: il contagio frena nel Salento. Impennata a Brindisi

Altri 33 casi positivi si sono registrati oggi in Puglia su 1591 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono 11 in provincia di Bari; 2 nella provincia BAT; 7 in provincia di Brindisi; 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce. Fortunatamente non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 283.415 test. Sono 4003 sono i pazienti guariti. Mentre restano 467 i casi attualmente positivi.



Nel Salento, dove ieri si era registrato un solo caso, il direttore generale della Asl Lecce Rodolfo Rollo spiega che «uno solo dei 4 casi registrati è legato a casi già noti, uno entrato in contatto con un positivo, uno di rientro dall’Albania e un residente fuori regione attualmente presente nel nostro territorio».

Da Bari il direttore Antonio Sanguedolce rende noti invece gli 11 nuovi casi individuati. Tra questi si registrano 2 rientri dall’Albania, 6 contatti stretti di casi già presi in carico e altri 3 per i quali sono attualmente in corso le attività di verifica e tracciamento.

Per quanto riguarda Brindisi, Giuseppe Pasqualone, direttore generale della Asl ripercorre invece i 7 casi nella provincia: "Un caso Covid in provincia di Brindisi riguarda un ragazzo che al ritorno dalle vacanze ha chiesto di essere sottoposto al tampone. Sono positive 2 donne appena rientrate dall’Albania e 2 pugliesi che sono stati in vacanza in Grecia. Un altro caso registrato era stato a contatto con un soggetto positivo. Il settimo caso è stato sottoposto a tampone di controllo". Vito Piazzolla, direttore della Asl Foggia: “Nelle ultime 24 ore si registrano 9 nuovi casi in provincia di Foggia. 2 riguardano stranieri presenti sul territorio provinciale; 2 sono collegati a un caso positivo già noto rientrato dalla Croazia; 1 caso riguarda un rientro dalla Grecia; 2 casi sono collegati rispettivamente a due casi positivi già individuati; 1 caso è stato individuato grazie all’attività di screening; per 1 caso sintomatico sono in corso le indagini epidemiologiche. Per tutti sono state già attivate le attività di tracciamento dei contatti stretti”.





Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5025 così suddivisi:



1641 nella Provincia di Bari;

405 nella Provincia di Bat;

690 nella Provincia di Brindisi;

1313 nella Provincia di Foggia;

647 nella Provincia di Lecce;

293 nella Provincia di Taranto;

36 attribuiti a residenti fuori regione.



I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.





Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 23-08-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/JE1ZX Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA