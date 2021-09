Pacchetto giovani, ammessi altri 300 agricoltori under 40

Altri 298 agricoltori under 40 ammessi all'istruttoria del bando “Pacchetto giovani” per insediarsi e dare forma al proprio sogno di impresa. In questi giorni è stata, difatti, pubblicata la determina con la quale l'Autorità di Gestione del PSR Puglia approva lo scorrimento della graduatoria del bando della Sottomisura 6.1, che, nella formula cosiddetta a Pacchetto, comprende l'aiuto al primo insediamento, il sostegno per interventi strutturali, per la nuova adesione a regimi di qualità e per la diversificazione delle imprese (Sottomisure 4.1B, 6.4 e 3.1 del Psr).

Pentassuglia: graduatoria fino al 1400esimo

Con questo ulteriore provvedimento - commenta l'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia - siamo riusciti a scorrere la graduatoria, dedicata ai giovani agricoltori pugliesi, fino alla posizione 1400. Si tratta di un ulteriore balzo in avanti per una delle misure più attenzionate del PSR Puglia dedicata ad una platea importante di ragazzi e ragazze cui rivolgiamo l'invito, ad insediarsi, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal bando, sì da poter riuscire a beneficare della prima rata del premio e dell'anticipazione sul contributo concesso.

Abbiamo, dunque, ad oggi, impegnato una dotazione complessiva di circa 220 milioni di euro, nell'impegno totale dell'amministrazione a rispettare i termini previsti per la spesa del nostro Psr«. »Dal giorno successivo alla data di pubblicazione della determina dell'Adg, ulteriori 298 giovani agricoltori dovranno insediarsi nel minor tempo possibile, ed entro i 60 giorni, in modo tale da poter attivare tutti gli investimenti utili. L'amministrazione - conclude l'assessore - è, comunque, al lavoro per un nuovo bando rivolto ai giovani agricoltori già insediati che potranno beneficiare di un contributo per l'avvio della propria azienda. In questo modo si auspica di poter dare soddisfazioni ai tanti che, per limiti della dotazione finanziaria, non potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal Pacchetto giovani«.