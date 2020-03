Ultimo aggiornamento: 18:00

Positivo al Covid-19 , 34enne di Carovigno , è deceduto oggi dopo 20 giorni di terapia intensiva al “Perrino” di Brindisi. Si tratta della quarta vittima in meno di cinque giorni per il piccolo comune dell’Alto Salento. Mameli era stato il primo paziente positivo nel Brindisino.Nella notte è deceduto anche un altro paziente: si tratta del padre di un uomo risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi. Effettuato il tampone, nelle prossime ore potrebbe essere accertato anche questo ulteriore decesso da Covid-19 nello stesso comune. «Purtroppo ultimamente sono costretto a darvi solo brutte notizie. A tutte le famiglie colpite da questo dramma va il cordoglio nostro di tutta la cittadinanza. A Carovigno stiamo pagando un prezzo altissimo e tutta la comunità è fortemente scossa. Ringrazio tutti i sindaci della provincia per i messaggi di vicinanza alle famiglie, che hanno perso i propri cari, e alla città tutta». Così Massimo Lanzilotti, primo cittadino di Carovigno, nel pomeriggio ha voluto esprimere vicinanza a familiari delle vittime, e ringraziare gli altri colleghi sindaci per le testimonianze di solidarietà.PUGLIA: OGGI 124 NUOVI CASISalgono intanto a 1458 i casi di Covid 19 registrati oggi in Puglia, dove i nuovi positivi resi noti dal bollettino di oggi 28 marzo sono(su 1.267 test effettuati) così suddivisi:25 nella Provincia di Bari;4 nella Provincia Bat;23 nella Provincia di Brindisi;30 nella Provincia di Foggia;24 nella Provincia di Lecce;15 nella Provincia di Taranto;0 fuori regione3 non attribuiti.Sono stati registratidecessi: 1 in provincia di Brindisi (34 anni) 1 in provincia di Lecce (98 anni) e 1 in provincia di Foggia (74 anni). A questi due decessi si aggiunge l'operatore foggiano del 118 di cui si è avuta notizia nelle ultime ore.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 11.500 test. 25 sono i pazienti che risultano guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.458, così divisi:469 nella Provincia di Bari;96 nella Provincia di Bat;148 nella Provincia di Brindisi;355 nella Provincia di Foggia;239 nella Provincia di Lecce;93 nella Provincia di Taranto;17 attribuiti a residenti fuori regione;41 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.