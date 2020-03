Carovigno, tre morti in poche ore. In Puglia altri 124 nuovi casi (trend in calo). I comuni e la mappa

Ultimo aggiornamento: 29 Marzo, 11:31

Weekend nero per Carovigno che nel giro di 24 ore ha registrato 3 decessi per Covid-19 . Dopo, il 34enne deceduto ieri dopo 20 giorni di terapia intensiva al “Perrino” di Brindisi oggi è toccato a due uomini di 65 e 80 anni, entrambi residenti nella frazione di Casalini e ricoverati al Perrino di Brindisi da tre settimane. Si tratta dei primi contagiati nel territorio brindisino.Salgono dunque a sei le vittime del virus in meno di cinque giorni per il piccolo comune dell’Alto Salento.«Purtroppo ultimamente sono costretto a darvi solo brutte notizie. A tutte le famiglie colpite da questo dramma va il cordoglio nostro di tutta la cittadinanza. A Carovigno stiamo pagando un prezzo altissimo e tutta la comunità è fortemente scossa. Ringrazio tutti i sindaci della provincia per i messaggi di vicinanza alle famiglie, che hanno perso i propri cari, e alla città tutta». Così Massimo Lanzilotti, primo cittadino di Carovigno, nel pomeriggio di ieri ha voluto esprimere vicinanza a familiari delle vittime, e ringraziare gli altri colleghi sindaci per le testimonianze di solidarietà.PUGLIA: OGGI 124 NUOVI CASISalgono intanto a 1458 i casi di Covid 19 registrati oggi in Puglia, dove i nuovi positivi resi noti dal bollettino di oggi 28 marzo sono(su 1.267 test effettuati) così suddivisi:25 nella Provincia di Bari;4 nella Provincia Bat;23 nella Provincia di Brindisi;30 nella Provincia di Foggia;24 nella Provincia di Lecce;15 nella Provincia di Taranto;0 fuori regione3 non attribuiti.Il bollettino regionale registra due decessi, 1 in provincia di Lecce (98 anni) e 1 in provincia di Foggia (74 anni). A questi vanno ora aggiunti il giovane di Carovigno e l'operatore foggiano del 118 di cui si è avuta notizia nelle ultime ore.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 11.500 test. 25 sono i pazienti che risultano guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.458, così divisi:469 nella Provincia di Bari;96 nella Provincia di Bat;148 nella Provincia di Brindisi;355 nella Provincia di Foggia;239 nella Provincia di Lecce;93 nella Provincia di Taranto;17 attribuiti a residenti fuori regione;41 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.