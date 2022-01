Puglia, allerta meteo nel weekend: venti di burrasca e mareggiate sulle coste

Allerta meteo sulla Puglia per il fine settimana con possibili mareggiate lungo le coste esposte a venti forti. E da lunedì torna il maltempo.

Le previsioni

In arrivo venti forti sulle regioni dell'Italia meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di sabato 29 gennaio venti da forti a burrasca provenienti da Nord e Nord est, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Saranno inoltre possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Le zone più colpite sono quelle della costa adriatica particolarmente esposta ai venti che soffiano da Nord - da Otranto verso Nord. Massima allerta nelle zone in cui si sono registrati crolli della falesia a causa di forti mareggiate. Ultimo in ordine di tempo sul litorale adriatico in provincia di Lecce, nelle marine del comune di Melendugno a Punta Cassano, località a nord di San Foca fra il lido KaleCora e San Basilio.