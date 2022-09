Puglia, allerta meteo arancione: temporali e vento forte. Le previsioni

Prosegue fino a questa sera l'allerta meteo arancione in Puglia. La regione è a rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su tutta la Puglia dalle ore 20 di ieri (domenica 25 settembre), e per le successive quattro ore. L'allerta arancione infatti proseguirà anche nella giornata di lunedì 26 settembre. Alla mezzanotte di oggi invece l'allerta da arancione passerà a gialla con temporali previsti su tutto il territorio, compresi Salento e Bacini del Lato e del Lenne esclusi nella giornata di ieri.



Secondo gli esperti si prevedono venti da forti a burrasca con mareggiate lungo le coste esposte. Precipiatazioni precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità sulla Puglia nelle prossime 18-24 ore. Non si escludono locali grandinate e forti raffiche di vento.