Puglia, alle 12 affluenza in calo rispetto a 4 anni fa. Regge Taranto, Foggia a picco

A livello regionale in calo l'affluenza alle urne per le elezioni politiche. Regge, invece, a livello nazionale, dove ci si attesta sul 19%, contro il 19,54% del precedente turno delle politiche (nel 2018). Le percentuali più alte in Veneto e Friuli Venezia Giulia, la Puglia, invece, rientra tra le regioni del Sud con le cifre più basse.

Affluenza politiche in Puglia: i numeri alle 12

Fino a questo momento, considerando la rilevazione delle 12, si è recato alle urna il 16,80% degli aventi diretti. Cinque anni fa alla stessa ora e con le stesse sezioni prese in esame i voti rappresentavano il 17,98% del totale. Tra le province che superano, invece, il dato del 2018 c'è Taranto: 16,68% contro il 16,64%, con un bacino pressocché invariato. Così le province: Bari 18,09 (nel 2018 19,34%), Bat 16,31% (17,34%), Brindisi 16,39% (17,45%), Foggia 14,16% (17,24%), Lecce 17,51% (18,05%), Taranto 16,68% (16,64%).