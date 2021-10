Accoglienza degli afghani: arriva l'ok dalla giunta

Accoglienza degli afghani, la giunta regionale approva il protocollo tra regione Puglia e Centri di volontariato.

Il protocollo approvato dalla giunta regionale

La giunta Emiliano oggi ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e i Centri servizi per il volontariato per potenziare il sistema di presa in carico dei profughi afghani, in modo da fronteggiare l'emergenza umanitaria. L'obiettivo è avviare con i Centri di servizio per il volontariato (Csv) un'attività che promuova e intensifichi le politiche sociali di contrasto alle diverse forme di povertà e di esclusione sociale.

Si attiva in questo modo una rete della solidarietà aiutando operativamente da un lato le persone e le famiglie coinvolte nella grave crisi umanitaria in atto, e dall'altro le famiglie pugliesi che intendano offrire il proprio contributo di accoglienza, ospitando profughi afghani. «La Regione Puglia - dichiara l'assessore al Welfare Rosa Barone - non può e non vuole rimanere indifferente di fronte alla grave emergenza umanitaria in Afghanistan, che ha costretto migliaia di persone ad abbandonare la loro terra. Il protocollo approvato oggi, della durata di un anno ha l'obiettivo di potenziare l'impegno per il reinsediamento dei rifugiati e per garantire l'accesso alla protezione internazionale ai profughi afghani».